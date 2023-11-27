Жителя Туапсе осудили на 7 лет за нападение на туристку в санатории МВД России

Жителя Туапсинского района осудили на семь лет колонии строго режима за нападение с ножом на отдыхающую на пляже Санатория «Сосновый» МВД России. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, молодой человек нанес знакомой не менее 15 ножевых.

25 августа 2023 года 26-летний молодой человек напал на пляже санатория на знакомую из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, с которой был в отношениях. На почве равности житель Туапсинского района не менее 15 раз ударил девушку в шею, грудь и другие части тела. Убить знакомую ему не удалось, поскольку его отпугнул один из отдыхающих с помощью шезлонга, а девушку спасли врачи.

Туапсинский районный суд признал напавшего виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на умышленное причинение смерти другому человеку). Подсудимый признал вину и раскаялся. Его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на 1,5 года.

Татьяна Ручкина

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