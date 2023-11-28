Данные рассчитывают на защиту денег

На развитие государственных систем в области кибербезопасности «Мультисканер», «Антифишинг», «Антифрод» и других, а также защиты государственных информационных систем (ГИС) планируется направить более 25 млрд руб. до 2030 года. В Минцифры рассчитывают, что это позволит заместить зарубежные решения и повысить эффективность действующих систем. Но участники рынка считают запланированные вложения завышенными, подчеркивая, что результат при этом далеко не гарантирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минцифры намерено инвестировать в развитие кибербезопасности около 25,2 млрд руб. до 2030 года, следует из материалов к нацпроекту «Экономика данных». Так, 7,1 млрд руб. будут направлены на развитие новой системы противодействия компьютерным атакам «Мультисканер» на базе ГосСОПКА (госсистема обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, контролируется ФСБ через Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, НКЦКИ).

На развитие госсистем «Антифрод» (противодействие мошенническим звонкам, Роскомнадзор) и «Антифишинг» (блокировка мошеннических сайтов, Минцифры) в целом пойдет 3,7 млрд руб., а на внешнюю оценку защищенности ключевых ГИС — 2,4 млрд руб. Еще 12 млрд руб. направят на системы обеспечения кибербезопасности (криптография, средства защиты и т. д.). Собеседник “Ъ” в IT-отрасли объясняет, что речь идет о субсидиях доверенным центрам разработки при Минцифры, «подобные проекты закрыты для широкого рынка из-за жестких требований».

В Минцифры рассчитывают, что в результате к 2030 году все иностранные средства защиты получат российские аналоги, «Мультисканер» сможет обрабатывать более 90 млн файлов в год, а число инцидентов, связанных с нарушениями безопасности ключевых ГИС, снизится до нуля. В министерстве “Ъ” уточнили, что «проект еще в работе» и показатели могут измениться. В Роскомнадзоре не ответили “Ъ”.

О разработке системы «Мультисканер» в Минцифры объявили в конце октября. Она станет «аналогом бесплатного американского сервиса VirusTotal, анализирующего файлы и ссылки на предмет вредоносных программ», пояснял замминистра Александр Шойтов. Разработкой системы занимается Национальный технологический центр цифровой криптографии (создан в 2023 году Минцифры и ФСБ). Макет системы, по словам чиновника, запустят до конца года, в 2024 году планируется дополнить систему новыми функциями, а после 2025 года она «заработает в полную силу».

Госсистемы «Антифрод» и «Антифишинг» тоже запустились недавно — в январе и июле соответственно. В презентации Минцифры отмечается, что в результате внедрения «Антифрода» число мошеннических звонков в 2023 году снизилось на 38%, до 62,7 млн. Но количество скомпрометированных персональных данных в этом году растет: 303 млн записей против 276 млн за весь 2022 год.

В то же время число киберинцидентов снижается. По данным НКЦКИ, на критической информационной инфраструктуре (КИИ) за прошлый год их отмечено 170 тыс., за январь—сентябрь 2023 года — 46,7 тыс.

В «Информзащите» считают, что в текущей версии проекта цифры «выглядят несколько завышенными» даже с учетом инфляции. Между тем финансирование само по себе не гарантирует какой-либо результат, подчеркивает коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар.

Если брать «Мультисканер», например, то самая сложная и дорогая часть — разработка параметров, поясняет он. Этим, по словам эксперта, занимаются специальные лаборатории, которые изучают вирусы и прочие вредоносные объекты, формируют параметры и затем загружают их в сканер. В «Информзащите» подчеркивают, что «серьезные зарубежные IT-решения разрабатывались десятилетиями, а в России их нужно создать и внедрить в ряде отраслей уже к 2025 году».

Согласно указу президента от марта 2022 года, госорганам и компаниям—субъектам КИИ с 2025 года запрещается использовать зарубежный софт, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов. А по указу от 1 мая 2022 года, с 2025 года госорганам и госкомпаниям запрещено использовать средства защиты из «недружественных стран».

Татьяна Исакова