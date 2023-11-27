Праздник пойдет по ресторанам

Рестораны и бары столицы Удмуртии говорят о росте числа бронирований на проведение новогодних корпоративов по сравнению с прошлым годом. В Welcome Group спрос назвали «близким к рекордному». Отмечается, что вырос интерес к нестандартным корпоративам с квизами и мастер-классами. Увеличился и средний чек на проведение праздника. Однако он обусловлен ростом цен на продукты и зарплаты сотрудников общепита. Вместе с тем часть заведений не планируют полностью переходить на обслуживание корпоративов, а работать в обычном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Общепит Ижевска отмечает повышение интереса к новогодним корпоративам. В Welcome Group рассказали «Ъ-Удмуртия», что в текущем году наблюдается значительный рост спроса на предновогодние мероприятия — бронирования корпоративов с программой увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

«Интерес к корпоративным мероприятиям в этом году близок к рекордному. Нас это сподвигло добавить три дополнительные даты в расписании праздничной программы одного из ресторанов. Небольшие коллективы останавливают свой выбор на камерных заведениях, крупные компании предпочитают бары или рестораны. Выкуп заведений целиком увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. Спросом пользуется и кейтеринг от наших ресторанов»,— рассказал директор холдинга Максим Коновалов.

Руководитель «Концепт ресто» и ресторана гастропутешествий «56.53» Михаил Самылин рассказал, что для новогодних корпоративов наибольшим интересом пользуется кулинарная студия «Концепт». «На нее спрос достаточно активный начиная с конца октября. Но это не типичные банкеты, а интересные и необычные мероприятия с использованием кулинарных программ и тимбилдинга, познавательные, активные мероприятия. По сравнению с прошлым годом, спрос на такие праздники значительно вырос»,— прокомментировал господин Самылин. Он добавил, что также есть спрос на проведение праздников в ресторане «56.53», однако по большей части заведение будет работать в обычном режиме. «”Концепт ресто” мы не позиционируем как место для проведения банкетов. По одной причине: большинство заведений города закрываются на обслуживание корпоративов, людям негде отдохнуть, поэтому мы работаем как обычно»,— сказал Михаил Самылин.

Об увеличении бронирования на проведение праздника говорит и директор «Удмуртпаб» Наталья Окулова. По ее мнению, рынок кафе и ресторанов за последние годы сильно изменился. «Сейчас конкуренция серьезная. В каждом микрорайоне есть свои интересные заведения, поэтому для привлечения гостей нужна хорошая репутация, вкусное меню и приятные цены. Формат корпоративных мероприятий в нашем заведении разнообразный. У нас сочетаются корпоратив с мастер-классом, с квизом, с какими-либо игровыми моментами и даже с экскурсом в историю Удмуртии. Все это сочетается с праздничным ужином»,— рассказала госпожа Окулова.

Новогодние корпоративы чаще всего бронируют небольшие компании, проявляя интерес к программам, предполагающим интерактивное участие, отмечают в Welcome Group. «От классических “солянок” с программой и ведущим до более камерных форматов, например мастер-классов по лепке пельменей и приготовлению настоек или организации изысканных винных казино. Количество запросов от крупных компаний в этом году тоже выросло, для них предоставляется возможность выкупить заведение полностью, чтобы отметить праздник исключительно в кругу своих коллег»,— добавил Максим Коновалов.

Средний чек за человека на корпоратив варьируется от 1,25 тыс. до 3,5 тыс. руб., бывают и более дорогие варианты, говорят в Welcome Group. Все зависит от заведения и развлекательной программы. Наталья Окулова добавила, что средний чек мероприятия остался примерно на уровне прошлого года. «Уменьшилось количество блюд, но увеличилось их качество, меню стало более интересным именно по вкусовым сочетаниям. На человека средний чек с алкоголем и едой составит примерно 1,5 тыс. руб.»,— сказала госпожа Окулова. По наблюдениям Михаила Самылина, средний чек на новогодние корпоративы увеличился. Однако чек растет за счет роста стоимости продуктов и повышения зарплат сотрудников. «В целом ожидания и прогнозы по новогодним праздникам положительные»,— заключил господин Самылин.

В «Удмуртпабе» ожидают, что в период новогодних корпоративов заполненность зала будет не менее чем на 80%. «Оставшееся место мы хотим сохранить для наших постоянных гостей. Пока что на корпоративные новогодние праздники у нас около 50% брони и еще есть несколько свободных дат»,— рассказала Наталья Окулова.

Татьяна Колегова