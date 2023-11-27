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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

«Тинькофф» открыл премиальным и private-клиентам бесплатный доступ в бизнес-залы международной сети •ON•PASS от платформы MILE•ON•AIR. В сеть входит более 300 бизнес-залов. Пройти в них можно по QR-коду в приложении партнера, без предварительной оплаты и последующей компенсации со стороны банка. Теперь общее число бизнес-залов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, доступных премиальным клиентам «Тинькофф» от всех партнеров, превысило 700 по всему миру.

Китайский автопроизводитель GAC может начать выпуск машин на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Производство могут возобновить уже в первом квартале 2024 года. Источники «Фонтанки», знакомые с ходом переговоров, подтвердили, что на данный момент GAC является основным претендентом.

Производитель золота и олова «Селигдар» увеличил выручку в январе-сентябре на 80%, до 37 млрд руб. При этом компания получила чистый убыток почти в 9 млрд руб. из-за разниц курсов, когда цена золота в долларах росла, а рубль был слабым, следует из отчетности компании по международным стандартам.

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