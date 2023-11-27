13-летний шахматист с Урала вошел в рейтинг лучших шахматистов мира

В Монтесильвано (Италия) завершилось юношеское первенство мира по шахматам среди детей до 14, 16 и 18 лет. По итогам соревнований, 13-летний воспитанник корпоративного шахматного клуба «Дебют», созданного корпорацией «ВСМПО-Ависма», Алексей Прохоров набрал 7,5 очков в турнире и занял 12 место в мировой турнирной таблице опередив 165 шахматистов со всего мира. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Уроженец Верхней Салды стал самым юным делегатом из 17 представителей сборной России, которая выступала под флагом FIDE — Международной федерации шахмат, и единственным спортсменом от Свердловской области. Всего в соревнованиях участвовали более 500 шахматистов из 90 стран мира.

Алексей Прохоров сыграл 11 туров в классические шахматы. Он одержал победу над представителями Китая (Я-Сенг Янг), Греции (Кацанис Василейос Дим) и Венгрии (Лараз Матиасси), а также победил мастера FIDE из Грузии Луку Киладзе и мастера FIDE из Италии Николоса Перосса. Пять туров со спортсменами из Литвы, Норвегии, Словении, Индии и Филиппин закончились вничью. Единственное поражение за все время первенства уральскому шахматисту нанес соперник из Вьетнама — Фам Чанг Зя Фук.

«По итогам 11 соревновательных дней Алексей Прохоров поднялся с 87-го стартового рейтинга на 12-е место турнирной таблицы мирового чемпионата. Это большой прорыв, учитывая, что в возрастной категории соперничали 177 спортсменов, многие из которых на год старше Алексея Прохорова и имеют более высокий международный рейтинг, — отметили в "ВСМПО-Ависма". — Среди российских шахматистов по итогу турнира Алексей делит второе место в своей возрастной категории с Саввой Ветохиным и Артемом Усковым, у которых по 7,5 балла, и уступает только Давиду Ахметову с 8,5 балла за турнир».

Алексей Прохоров с 11 лет является кандидатом в мастера спорта по шахматам. Он дважды бронзовый призер финала Кубка России. В рейтинге по своему возрасту в Свердловской области Алексей Прохоров занимает первое место, в России — седьмое. В 2023 году Алексей Прохоров вошел в число восьми сильнейших спортсменов страны в своей возрастной категории и был включен в состав сборной России для участия в чемпионате мира по шахматам в Италии. Его поездку спонсировал благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова (акционер «ВСМПО-Ависма»). В декабре шахматист будет участвовать в финале Кубка России в Ярославле, а также поедет на Первенство Азии по шахматам в ОАЭ.

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