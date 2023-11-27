Под Курском 450-летний дуб получил статус памятника природы

По решению комиссии всероссийской программы «Деревья — памятники природы» 450-летний дуб под Курском получил статус «Дерево — памятник природы». Об этом сообщил туристско-информационный центр региона.

На фото дуб, получивший статус памятника природы

Фото: предоставлено туристско-информационным центром Курской области

Речь идет о дереве, растущем на территории памятника архитектуры XVIII века — усадьбы помещиков Анненковых. Они расположены в деревне Жеребцово Курского района.

Всего в регионе шесть деревьев с таким статусом.

О гибели в Черноземье 30-метрового дуба, который почти 200 лет назад посадил Иван Тургенев, читайте в публикации «Ъ».

Алина Морозова

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