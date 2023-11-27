Под Курском 450-летний дуб получил статус памятника природы
По решению комиссии всероссийской программы «Деревья — памятники природы» 450-летний дуб под Курском получил статус «Дерево — памятник природы». Об этом сообщил туристско-информационный центр региона.
Речь идет о дереве, растущем на территории памятника архитектуры XVIII века — усадьбы помещиков Анненковых. Они расположены в деревне Жеребцово Курского района.
Всего в регионе шесть деревьев с таким статусом.
О гибели в Черноземье 30-метрового дуба, который почти 200 лет назад посадил Иван Тургенев, читайте в публикации «Ъ».