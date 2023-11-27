На реконструкцию Колхозного моста в Орле отвели восемь месяцев

В Орле на реконструкцию закрытого в мае 2021 года Колхозного моста уйдет восемь месяцев. К такому выводу пришла госэкспертиза, проанализировав проект работ. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в мэрии облцентра. Стоимость восстановления путепровода не уточняется. Однако финансирование работ предусмотрено в 2024 году по муниципальной инвестиционной программе.

«Срок ввода в эксплуатацию будет известен после заключения муниципального контракта и результатов выполненных работ»,— заключили в горадминистрации.

Согласно порталу госзакупок, в 2021 году контракт на разработку проекта реконструкции Колхозного моста по итогам конкурса был заключен с татарстанским ООО «Символ ПРО». Работы были оценены в 7,1 млн руб. при начальной цене в 7,9 млн руб. Их нужно было выполнить к августу 2022 года. Контракт находится на этапе исполнения.

Колхозный мост был открыт в 1964 году. Впоследствии движение по нему запретили по решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям во избежание ЧС.

Как в Орле искали подрядчика для затянувшейся реконструкции Красного моста — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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