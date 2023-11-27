Финансовый совет при G20 перестал считать UniCredit системно важным банком

Сегодня, 27 ноября, Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) опубликовал свой список банков (публикуется ежегодно), которые играют наиболее важную роль для нормального функционирования мирового финансового рынка. В текущем году состав списка изменился — список довольно стабилен, так что изменения в нем происходят не каждый год. Из него убрали итальянский банк UniCredit, а также швейцарский Credit Suisse, который был куплен UBS. В список также был добавлен один новый банк — китайский Bank of Communications. Общее число банков в списке тем самым снизилось с 30 до 29.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Лидером списка, как и в прошлые годы, стал JP Morgan Chase. Все банки FSB делит на пять корзин, для каждой предъявляются требования по наличию дополнительного запаса капитала — от 1% до 3,5%, в зависимости от степени их важности для рынка. В корзине с требованием 3,5%, как и ранее, нет ни одного банка, требование 2,5% действует только в отношении лидера списка JP Morgan. Несколько банков — UBS, а также китайские Agricultural Bank of China и China Construction Bank — теперь оцениваются FSB как более важные: их переместили из корзины с самым низким требованием к капиталу в 1% в корзину с 1,5%.

FSB, созданный саммитом G20 после мирового финансового кризиса, с 2011 года ежегодно публикует список банков, системно важных для глобальной финансовой системы. Среди параметров, по которым FSB оценивает банки,— объем активов, размах транснациональных операций, взаимосвязанность с другими участниками рынка. Среди требований к таким банкам — требование к капиталу, общая способность поглощения убытков (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC), возможность урегулировать задолженность и др.

Яна Рождественская