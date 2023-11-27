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Дефицит кадров на нижегородских предприятиях составляет 34 тысячи человек

В управлении по труду и занятости населения Нижегородской области находятся заявки на 70 тыс. сотрудников от 6,5 тыс. работодателей региона. Из них 34 тыс. вакансий (46%) приходится на квалифицированные рабочие кадры.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Предприятиям требуются слесари, токари, электромонтеры, операторы станков, станочники, фрезеровщики, электрогазосварщики.

Около 18 тыс. вакансий разместили обрабатывающие производства (23%), которые составляют основу региональной экономики.

Наибольший дефицит сотрудников отмечается в производстве одежды, продуктов питания, металлических изделий и транспортных средств, цитирует информационное агенство «Время Н» управление по труду и занятости населения. Сотрудники нужны предприятиям, которые производят электронные и оптические изделия, металлургическую продукцию и изделия из дерева.

Потребность в служащих составляет 23 тыс. человек — 31% от общего числа. Еще 17 тыс. вакантных мест не требуют никакой квалификации от работника.

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