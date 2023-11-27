«Росводоканал Краснодар» ведет масштабную реконструкцию свыше 1 километра сетей

«Росводоканал Краснодар» ведет реконструкцию сетей водоснабжения протяженностью свыше 1 000 метров по ул. Богатырской. В ходе работ будет увеличен диаметр сетей со 150 мм до 225 мм.

Фото: Пресс-служба Краснодар Водоканал

«Водопровод по улице Богатырской обеспечивает водоснабжение жителей .улиц Андреевская, Становая, Соборная, а также абонентов ЖК Смородина, - говорит директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов. - Увеличение диаметра напрямую связано с увеличением мощности системы водоснабжения в этом районе. Реконструкция сетей позволит нам улучшить качество услуг и обеспечить бесперебойную подачу воды».

Специалисты выполняют работы, используя метод горизонтально-направленного бурения. Эта современная технология позволяет Водоканалу провести работы так, чтобы ущерб для городского ландшафта был минимален.

После реконструкции колодцев будет выполнено переключение абонентов на новую сеть.

Завершить эти масштабные мероприятия, которые «Росводоканал Краснодар» проводит в рамках инвестиционной программы, планируется в 1 квартале 2024 года.

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