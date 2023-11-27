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Бывшего инспектора ГИБДД на Кубани осудят по обвинению во взяточничестве

На Кубани перед судом предстанет бывший инспектор ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Успенскому району. Фигурант Эдуард Стаценко обвиняется в участии в преступном сообществе, получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствие выяснило, что 13 сотрудников районного ОМВД, а также трое сотрудников собственной безопасности краевого главка МВД и другие лица в 2016-2020 годах действовали в составе организованного преступного сообщества под руководством одного из полицейских – Сергея Бочкарева. По информации ведомства, участники преступного общества брали взятки на стационарном посту ДПС «Успенский» – всего больше 2 млн руб.

У обвиняемого арестовали имущества на сумму больше 4,4 млн руб. Уголовное дело в отношении Эдуарда Стаценко передано в суд.

Ранее обвинительные приговоры были вынесены в отношении троих участников сообщества. В отношении остальных уголовное дело рассматривается судом по существу. Продолжается расследование в отношении других неустановленных участников сообщества.

Вячеслав Рыжков

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