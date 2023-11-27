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Компания «Удан» стала 27 резидентом ТОР «Сарапул» в Удмуртии

27 резидентом территории опережающего развития «Сарапул» в Удмуртии стала лесовосстановительная компания «Удан», сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В частности, в республике построят питомник хвойных саженцев. Запустить производство планируется во втором квартале 2024 года.

Напомним, договор с компанией «Удан» был заключен на Петербургском международном экономическом форуме. Реализация началась в начале лета, с тех пор здесь выполнили работы по вертикальной планировке и подготовке площадки, а также провели технологическое присоединение к электрическим сетям 10 кВ. В настоящее время проводится работа по заливке фундаментов под производственный корпус, склад и 10 теплиц. Объем инвестиций в проект превысил 746 млн руб., а его создание предусматривает 26 рабочих мест.

Всего в настоящее время в Удмуртии 39 резидентов территорий опережающего развития «Сарапул» и «Глазов». К сегодняшнему дню резидентами ТОР в экономику и социальную сферу Удмуртии вложено больше 5,7 млрд руб.

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