В государственно-частные проекты в Татарстане планируют вложить 113 млрд рублей

В Татарстане в государственно-частные проекты намерены инвестировать 113 млрд руб. Всего в данной сфере действуют 126 договоров. Об этом в ходе форума по государственно-частному партнерству в Казани сказал первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По его словам, по данным соглашениям в Татарстане уже построили три школы. Кроме того, в 2023 году также запланировано строительство двух спортобъектов с общей суммой инвестиций в 270 млн руб.

"Ъ-Казань"