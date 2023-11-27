Правящая партия Грузии отказалась вводить ограничения для российских релокантов

Сегодня, 27 ноября, на заседании бюро грузинского парламента председатель законодательного органа Шалва Папуашвили и представители парламентского большинства от правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) проголосовали против внесения в повестку дня пленарного заседания «Акта о защите Грузии», подготовленного оппозиционной партией «Лело» грузинских банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Проект акта предусматривал введение визового режима для граждан РФ, запрет на ведение ими бизнеса и регистрации предприятий, а также запрет на покупку недвижимости в Грузии.

Шалва Папуашвили заявил в ответ, что власти Грузии «изначально отказались вводить санкции против России» и «лидерам "Лело" это должно быть хорошо известно». При этом спикер имел в виду заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили от 25 февраля 2022 года, когда глава грузинского правительства сообщил после чрезвычайного заседания кабинета министров о решении «не вводить никаких санкции против РФ».

Грузия присоединилась к международным санкциям в банковско-финансовой сфере, но не вводила никаких национальных санкций против России.

После отказа бюро парламента внести в повестку дня рассмотрение проекта акта, разработанного оппозицией, депутат от «Лело» Анна Нацвлишвили заявила журналистам, что, по ее мнению, ГМ «продемонстрировала готовность защищать в Грузии русских, а не собственных граждан».

После начала специальной военной операции на Украине в Грузию из России на ПМЖ переехали от 60 тыс. до 100 тыс. россиян. Более точных цифр нет, поскольку большинство релокантов предпочитают не регистрироваться, пользуясь тем, что местное законодательство позволяет им жить в Грузии в течение 12 месяцев в качестве туристов, а не резидентов.

Обосновавшись в Грузии, в первую очередь в Тбилиси и Батуми, граждане РФ открыли более 21 тыс. предприятий, в том числе в сфере IT-бизнеса, оживили рынок недвижимости, обеспечили укрепление национальной валюты лари почти на 30% и во многом способствовали росту ВВП — на 10% в 2022 году и 7% с начала 2023 года.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий шестилетний срок по приговору тбилисского суда за превышение служебных полномочий, недавно пригрозил на одном из своих судебных процессов, что после прихода к власти ЕНД «русских будут поощрять добровольно продать купленные в Грузии квартиры в течение года», а затем эти квартиры «передадут грузинским эмигрантам».

Георгий Двали, Тбилиси