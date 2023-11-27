Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Срок ликвидации оползня у кремлевского фуникулера сдвинут на конец 2024 года

Сроки устранения оползня рядом со строящимся фуникулером в нижегородском кремле сдвинули почти на год. Об этом говорится в материалах, размещенных на портале госзакупок.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Контракт за 80,8 млн руб. на противооползневые работы на участке между Часовой и Северной башнями бюджетное учреждение «Нижегородский кремль» заключило с ООО «Дорожно-строительная компания "Алмазатом"» в июле 2023 года. Срок окончания работ истек 20 ноября. Приемка была намечена на 30 ноября, оплату заказчик должен перевести до 12 декабря.

В документах закупки говорится, что на конец ноября 2023 года подрядчику выплачено более 64,2 млн руб. При этом в дополнительном соглашении указано, что окончание работ запланировано на октябрь 2024 года.

Добавим, что 23 ноября «Нижегородский кремль» заключил еще один договор на проведение противооползневых работ на участке между Часовой и Северной башнями с ООО «Стройкомплект» на 57 млн руб. Срок окончания работ — ноябрь 2024 года. До конца января компания должна получить два авансовых платежа на общую сумму 45,5 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», оползень у стен нижегородского кремля рядом со строящимся фуникулером произошел в марте 2023 года.

Фуникулер в кремле начали строить в 2019 году. Его планировали запустить к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. Тогда стоимость строительства оценивалась в 500 млн руб. К настоящему моменту на все работы потратили уже 1,4 млрд руб., а срок завершения контракта перенесли на второй квартал 2024 года.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...