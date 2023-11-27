Срок ликвидации оползня у кремлевского фуникулера сдвинут на конец 2024 года

Сроки устранения оползня рядом со строящимся фуникулером в нижегородском кремле сдвинули почти на год. Об этом говорится в материалах, размещенных на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Контракт за 80,8 млн руб. на противооползневые работы на участке между Часовой и Северной башнями бюджетное учреждение «Нижегородский кремль» заключило с ООО «Дорожно-строительная компания "Алмазатом"» в июле 2023 года. Срок окончания работ истек 20 ноября. Приемка была намечена на 30 ноября, оплату заказчик должен перевести до 12 декабря.

В документах закупки говорится, что на конец ноября 2023 года подрядчику выплачено более 64,2 млн руб. При этом в дополнительном соглашении указано, что окончание работ запланировано на октябрь 2024 года.

Добавим, что 23 ноября «Нижегородский кремль» заключил еще один договор на проведение противооползневых работ на участке между Часовой и Северной башнями с ООО «Стройкомплект» на 57 млн руб. Срок окончания работ — ноябрь 2024 года. До конца января компания должна получить два авансовых платежа на общую сумму 45,5 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», оползень у стен нижегородского кремля рядом со строящимся фуникулером произошел в марте 2023 года.

Фуникулер в кремле начали строить в 2019 году. Его планировали запустить к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. Тогда стоимость строительства оценивалась в 500 млн руб. К настоящему моменту на все работы потратили уже 1,4 млрд руб., а срок завершения контракта перенесли на второй квартал 2024 года.

Андрей Репин