В Татарстане на этой неделе похолодает до 16 градусов мороза

На этой неделе, 30 ноября, в Татарстане ночью ожидается похолодание до -11..-16°, днем прогнозируют от -4 до -9°. Об этом сообщает Гидрометцентр. Большая часть суток ожидается без осадков, лишь в конце дня местами возможен небольшой снег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Завтра, 28 ноября, в Татарстане прогнозируют снег, мокрый снег, а в отдельных районах ожидаются туман и гололед. Ночью похолодает до 0..-5, днем ожидается от -2 до +2. 29 ноября существенных осадков не прогнозируется. Температуры воздуха ночью опустятся до -7..-12°, днем будет не выше -4..-9°.

В пятницу и субботу в Татарстане ожидают снег, метель и сильный ветер. Температурный фон повысится — днем температура воздуха поднимется до -1..-6°. На дорогах ожидается гололедица, местами снежная каша.

"Ъ-Казань"