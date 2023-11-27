Гендиректора тюменской компании будут судить за неуплату 225 млн рублей налогов

В Тюменской области будут судить генерального директора коммерческой компании за уклонение от уплаты налогов на сумму более 225 млн руб., сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным областного СКР, от налогов уклонялся генеральный директор коммерческой компании, основным видом деятельности которой является производство нефтепромыслового оборудования и металлоконструкций (цистерн, резервуаров и емкостей). Фигурант заключал фиктивные договоры поставки материалов с организациями, созданными специально для оформления подложного комплекта документов. Такие документы подтверждали, что компания несет расходы и имеет право на вычеты по налогу на добавленную стоимость.

В преступной схеме использовались реквизиты семи сторонних фиктивных контрагентов. Обвиняемый организовал с ними подписание документов.

Так, с 2019 по 2022 годы в налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения о налоге на добавленную стоимость. Ущерб составил свыше 225 млн руб. Следствие наложило арест на имущество на аналогичную сумму.

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