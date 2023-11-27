Догазификация в Пермском крае обойдется в 16,3 млрд рублей

Краевые власти раскрыли стоимость программы догазификации в Пермском крае. Ее стоимость составит 16,3 млрд руб. к 2025 году. Об этом сообщается в письме представителя правительства в краевом заксобрании Ольги Антипиной. Документ размещен на портале депутата заксобрания. Предполагается, что с докладом на эту тему 30 ноября перед депутатами выступит министр ЖКХ Артем Балахнин. Расходы по газификации несет Единый оператор газификации — ООО «Газпром газификация». Отметим, что общие расходы «Газпрома» на газификацию Прикамья на 2021-2025 года составляют 24, 5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рамках программы уже в 2022 году было газифицировано 17,6 тыс. домовладений, в планах на этот год — 19,6 тыс. Ольга Антипина сообщает, что в период до 2025 года учтена газификация почти 44 тыс. домовладений в 531 населенном пункте.

Программа пользуется популярностью у населения: уже собрано 73 тыс. заявок на подключение газа, заключено 50,5 тыс. договоров на подключение.

В 2021 году Пермский край оказался в числе 15 регионов РФ, в которых власти и «Газпром» договорились провести догазификацию. Программа реализуется по поручению президента РФ.