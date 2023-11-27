На Ставрополье правоохранители проводят обыски на Ипатовском пивзаводе

Представители правоохранительных органов проводят обыски на предприятии ООО «Ипатовский пивзавод» в Старвопольском крае. Руководство заподозрили в сокрытии продукции, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. На предприятии изымают документы.

«Проверочные мероприятия связаны с сокрытием количества продукции по единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)»,— цитирует информационное агентство свой источник.

По данным сайта предприятия, завод выпускает пиво «Ипатово», «Домашнее», «Лебердон», а также газированные безалкогольные и энергетические напитки. Производственная мощность завода составляет 2,4 млн дал пива и 2 млн дал безалкогольных напитков в год.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ипатовский пивзавод» зарегистрировано в городе Ипатово в 2004 году. Должность генерального директора занимает Владимир Скляров. Бенефициаром предприятия является Михаил Харин. В 2022 году выручка завода составила 486,3 млн руб., а чистая прибыль — 3,9 млн руб.

Анастасия Назарова