В Башкирии намерены восстановить сеть аэродромов для малой авиации

В Башкирии планируют восстановить аэродромы для воздушных судов малой авиации, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Проект направлен на возобновление пассажирских и туристических авиаперевозок на внутренних региональных линиях, обустройство вертолетных площадок и увеличение флота воздушных судов малой авиации. Предложено разработать механизмы господдержки малой авиации, усилить подготовку кадров, закупить сверхлегкие самолеты и вертолеты. Концепцию развития планируется принять до конца этого года. для ее реализации власти рассчитывают привлечь предпринимателей.

Влада Шипилова

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