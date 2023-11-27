Дорожники предупреждают о ледяном дожде в Челябинской области

В Челябинской области ожидается резкое ухудшение погоды. Автомобилистам рекомендуется не выезжать на федеральные трассы, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Ночью и днем 28 ноября в Челябинской области ожидаются сильные осадки, в том числе мокрый снег и «ледяной дождь», плохая видимость, а также гололедные явления.

По данным Челябинского гидрометцентра, температура воздуха в среднем по области ночью 28 ноября ожидается от -3 до +2, а в низинах до -6 градусов Цельсия. Завтра днем – +1,+6, в низинах до -2. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 м/с.

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