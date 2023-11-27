Бывший замглавы Дзержинского района не смог обжаловать приговор

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы экс-заместителя главы Дзержинского района Николая Ракинцева и его защитников, сообщает Properm.ru. Они пытались обжаловать обвинительный приговор первой инстанции, которым господин Ракинцев был признан виновным в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В сентябре за совершение этого преступления муниципальный служащий был приговорен к запрету занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Properm.ru Фото: Properm.ru

По версии следствия, весной прошлого года первый замглавы Дзержинского района дал подчиненным незаконное указание исключить из муниципальной программы формирования современной городской среды заявку на получение субсидий на благоустройство двора дома по ул. Подлесной, 17. Это было сделано, поскольку господину Ракинцеву не понравился подрядчик, которого выбрали жильцы для выполнения работ. Сам Николай Ракинцев вины не признал. По его версии, подрядчик, которого хотели привлечь для выполнения работ, завысил смету расходов.

По данным Properm.ru, в последнем слове Николай Ракинцев заявил, что изначально его подозревали еще и в получении взятки. Но в итоге причастность замглавы района к этому преступлению не подтвердилась.