Автобус с пассажирами из Самары в Оренбург застрял на трассе из-за морозов
Пассажирский автобус, ехавший из Самары, сломался на 43 км трассы «Подъезд к городу Оренбург от М-5 "Урал"» и встал на обочине дороги. Происшествие случилось в воскресенье вечером в Волжском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Информация была передана в полицию. Приехавший экипаж ДПС установил, что поломка произошла из-за замерзшей солярки в топливном баке.
В момент происшествия в автобусе были 15 взрослых, в основном, пожилые люди. Они направлялись из Самары в Оренбург.
Спустя почти час ожидания помощи пассажиры стали замерзать. Полицейские отправили их попутным транспортом в ближайшее придорожное кафе, затем помогли водителю добраться до АЗС, купить зимнее дизельное топливо для автобуса и завести его.
Через три часа водитель забрал пассажиров из кафе. Они продолжили путь и добрались до места назначения.