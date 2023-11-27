Автобус с пассажирами из Самары в Оренбург застрял на трассе из-за морозов

Пассажирский автобус, ехавший из Самары, сломался на 43 км трассы «Подъезд к городу Оренбург от М-5 "Урал"» и встал на обочине дороги. Происшествие случилось в воскресенье вечером в Волжском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Происшествие случилось в Волжском районе

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Информация была передана в полицию. Приехавший экипаж ДПС установил, что поломка произошла из-за замерзшей солярки в топливном баке.

В момент происшествия в автобусе были 15 взрослых, в основном, пожилые люди. Они направлялись из Самары в Оренбург.

Спустя почти час ожидания помощи пассажиры стали замерзать. Полицейские отправили их попутным транспортом в ближайшее придорожное кафе, затем помогли водителю добраться до АЗС, купить зимнее дизельное топливо для автобуса и завести его.

Через три часа водитель забрал пассажиров из кафе. Они продолжили путь и добрались до места назначения.

Георгий Портнов