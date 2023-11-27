Житель Удмуртии из ревности напал с гвоздодером на жену и ее знакомого

В столице Удмуртии в больницу поступили 50-летняя женщина и 47-летний мужчина, у которого диагностировали травмы головы и переломы ребер. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, на пострадавших напал супруг женщины. Причиной преступления стала ревность.

Установлено, что потерпевшие вместе употребляли алкоголь, однако в это время домой вернулся муж пострадавшей. Между ними возникла ссора, причиной которой стала ревность. В ходе скандала обвиняемый взял гвоздодер и нанес побои.

В настоящее время мужчину задержали, он находится под подпиской о невыезде. По факту умышленного причинения вреда здоровью возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.