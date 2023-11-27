Участок трассы М-12 до Казани готов на 95%

В настоящее время участок автодороги М-12 до Казани готов на 95%. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По его словам, в данный момент рабочие завершают работы на основном ходу дороги.

Господин Хуснуллин добавил, что открыть движение на данном участке трассы планируют в декабре этого года вместе с движением по восьмому участку автодороги. Строительство ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».

"Ъ-Казань"