«Три злака» без товарного знака

Компания «Хлебпром» подала иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать недействительным решение Роспатента об отказе в регистрации за производителем товарного знака «Три злака». В ведомстве по результатам экспертизы пришли к заключению, что такой знак не может быть зарегистрирован, в частности, потому что обозначение состоит только из неохраняемых элементов, кроме того, его регистрация «способна ввести потребителя в заблуждение». Эксперты считают, что шансы оспорить отказ в регистрации есть, успех будет зависеть от качества аргументации и доказательств в судебном процессе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что шансы оспорить отказ в суде у «Хлебпрома» есть

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Эксперты считают, что шансы оспорить отказ в суде у «Хлебпрома» есть

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ОАО «Хлебпром» (Челябинск) подало иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об отказе в государственной регистрации указанного в заявке обозначения в качестве товарного знака. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Заявление оставлено без движения до 17 января, поскольку истец не приложил все необходимые документы.

Как следует из документов Роспатента, имеющихся в распоряжении «Ъ-Южный Урал», речь идет об обозначении «Три злака». Под таким наименованием «Хлебпром», в частности, выпускает хрустящие хлебцы бренда Dr.Korner, изготовленные из пшеницы, риса и гречки. Заявку на регистрацию соответствующего товарного знака в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) компания подала в мае прошлого года. Этот класс включает, кроме зерновых продуктов, еще ряд позиций, в числе которых кофе, чай, какао и их заменители; рис, макароны и лапша; тапиока; хлеб, выпечка и кондитерские изделия, мороженое и т.д.

В июле прошлого года Роспатент принял решение отказать компании в регистрации товарного знака по заявленному классу. Основанием для этого стало заключение экспертизы, согласно которому обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ.

«Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, то оно не может быть зарегистрировано на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Кроме того, поскольку заявленное обозначение состоит только из слов “Три злака”, то регистрация заявленного обозначения в отношении другой части заявленных товаров 30-го класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно назначения заявленных товаров на основании п. 3 ст. 1483 Кодекса»,— говорится в документах Роспатента.

В октябре 2022 года «Хлебпром» подал в Роспатент возражение, в дополнении к которому выразил несогласие с решением. Согласно заключению ведомства по результатам рассмотрения жалобы, производитель привел ряд доводов. Во-первых, в компании указали, что в обозначении нет информации о том, какие именно злаки имеются в виду, то есть оно не описывает состав и является «фантазийным». Также оно не является описательным, но вызывает в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Такому обозначению может быть предоставлена правовая охрана, посчитали в «Хлебпроме». Заявитель также отметил, что «три злака» не может быть сырьем, поскольку такого сырья не существует, а состав не может быть числительным.

Кроме того, в компании сослались на то, что имеются примеры успешных регистраций товарных знаков, включающих элемент «злак», «зерно», «молоко», «семечки». В частности, самому «Хлебпрому» принадлежит знак «Три шоколада» по тому же 30-му классу МКТУ. Помимо этого, разным правообладателям принадлежат товарные знаки «Три зерна», «Три пшеницы», «Три семечки» и т. д.

Коллегия Роспатента согласилась с тем, что заявитель устранил несоответствие своего обозначения п. 3 ст. 1483 ГК РФ, исключив из перечня товары, не имеющие отношения к злаковым продуктам. Однако «Хлебпрому» не удалось убедить ведомство в том, что название «Три злака» состоит из неохраняемых элементов.

«Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации завяленного обозначения, коллегия отмечает, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению»,— говорится в заключении.

Руководитель юридической компании «Гаврюшкин и партнеры» Сергей Гаврюшкин отметил, что, если обозначение состоит только из неохраняемых элементов, это не значит, что оно во всех случаях не обладает различительной способностью. «Существует ряд примеров из практики, когда суд не усмотрел оснований для признания заявленных обозначений не обладающими различительной способностью в отношении приведенных в заявке услуг и пришел к выводу об отмене решения экспертизы об отказе в регистрации товарного знака»,— комментирует эксперт.

Юрист отмечает, что в этом случае «Три злака» может порождать различные ассоциации. «Возможные дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации обусловливают, напротив, отличие и узнаваемость обозначения, то есть наличие у него различительной способности — функции товарного знака». Также, по мнению эксперта, оценка обозначения на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ должна производиться исходя из восприятия этого обозначения обычными потребителями.

Артур Якушко