В Уфе установили информационные стенды с фотографиями снесенных зданий

В Уфе установили информационные стенды, демонстрирующие снесенные объекты и здания, которые располагались ранее в этих местах, сообщил в своих соцсетях глава администрации города Ратмир Мавлиев.

На Верхнеторговой площади до 1924 года располагалась Александро-Невская часовня, построенная в 1886-1892 годы как памятник к 300-летию города. На месте, где сейчас находится Монумент Дружбы, размещался Уфимский кремль, построенный в 1574 году, у Дома профсоюзов была церковь святого благоверного князя Александра Невского, выстроенная в 1835 году и снесенная в 1932 году. В саду Аксакова в 1894 году был построен Видинеевский театр и снесен в 1991 году, на пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской революции была фотомастерская Ивана Волкова.

Майя Иванова

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