Глава Пермского округа изменил свое мнение о законопроекте губернатора

Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов поддержап законопроект, предусматривающий передачу с местного на региональный уровень полномочий по водоснабжению. Это следует из письма, направленного главой муниципалитета председателю краевого заксобрания Валерию Сухих и главе краевого минЖКХ Артему Балахнину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«По результатам обсуждения предложений к проекту закона Пермского края “О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского муниципального округа и органами государственной власти Пермского края” сообщаю, что законопроект в целом поддерживаю,— сообщается в документе, подписанном господином Цветовым.— В целях единообразного толкования законопроекта предлагаю включить норму, предусматривающую, что порядок исполнения передаваемых полномочий устанавливается постановлением правительства Пермского края».

Законопроект был внесен губернатором Дмитрием Махониным в начале ноября. Он предполагает перераспределение полномочий Пермского муниципального округа в пользу краевой власти в части: определения гарантирующей организации централизованного водоснабжения и водоотведения; утверждения схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; утверждения и согласовывания техзадания на разработку инвестпрограмм профильных организаций. Согласно тексту законопроекта, Пермский муниципальный округ вправе передать в государственную собственность края имущество, предназначенное для осуществления данных полномочий. В случае принятия законопроекта полномочия будут перераспределены с 1 января 2024 года на неограниченный срок. Планируется, что депутаты рассмотрят проект закона на заседании в ноябре.

В начале ноября стало известно, что глава Пермского округа подготовил отрицательное заключение на этот законопроект. В нем господин Цветов сообщил, что законопроект «не может быть согласован», поскольку это приведет к «нарушению единства и комплексного подхода в управлении обозначенных сфер коммунального хозяйства муниципального округа». Окружная мэрия полагает, что законопроект негативно отразится на инвестиционной привлекательности муниципалитета: увеличатся сроки подключения новых строений к коммунальным сетям, сроки согласования инвестпрограмм. Глава округа заметил отсутствие финансово-экономического обоснования законопроекта, поэтому мэрия не может объективно оценить, как его принятие скажется на бюджете территории.