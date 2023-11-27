Ювелирный рынок Нижегородской области вырос на 17% за год

По итогам девяти месяцев 2023 года жители Нижегородской области потратили на ювелирные украшения 4,08 млрд руб. Сумма увеличилась на 17% к уровню прошлого года, подсчитали в аналитическом центре Sokolov. Средний чек вырос на 15% и достиг 7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По обороту ювелирных украшений Нижегородская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе (ПФО), а Нижний Новгород — шестое в России.

Лидером рейтинга по продажам в ПФО занял Татарстан с оборотом 5,12 млрд руб. (+27% за год). На второй строчке расположился Башкортостан с оборотом 4,09 млрд руб. (+12%). Средний чек заметнее всего вырос в Чувашии — на 36% за год, до 6,8 тыс. руб.

Аналитики Sokolov в расчетах использовали сведения «Сбер Аналитики», АКИТ, Росстата и собственные исследования продаж.

Елена Ковалева