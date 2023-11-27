Главой нижегородского минлесхоза переназначен Роман Воробьев

Роман Воробьев назначен министром лесного хозяйства Нижегородской области, сообщили в региональном правительстве. С сентября 2023 года он работал в статусе исполняющего обязанности министра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Воробьев стал последим из нижегородских министров, переназначенных губернатором Глебом Никитиным после своего переизбрания. Его кандидатура согласовывалась с федеральными органами власти.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в сентябре 2023 года после выборов правительство Нижегородской области ушло в отставку. Постепенно губернатор переназначил всех членов правительства на свои посты.

Роман Воробьев с 2018 возглавлял в Нижегородском правительстве департамента лесного хозяйства. В 2021 году после реорганизации возглавил областное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Андрей Репин