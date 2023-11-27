В Кургане не успели вовремя завершить первый этап очистки реки Тобол

Первый этап работ по очистке русла реки Тобол в Кургане не успели завершить в срок. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«В сезон завершить весь цикл работ не успели, поскольку и заказчик, и подрядчик „наблудили“ с проектной и с исполнительской документацией: „забыли“ внести уже сформировавшийся остров»,– рассказал глава региона.

По его словам, по ходатайству региона предварительно в проекте федерального бюджета на три года учтен второй этап работ по очистке русла Тобола от гидроузла до пляжа «Бабьи пески» стоимостью 251,7 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», средства на первый этап очистки реки в районе Омского моста в размере 100 млн руб. Курганская область также получила из федерального бюджета. Работы по выполняет курганское ООО «СМК "Артель"».

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