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В Тольятти пожаловались на торги по украшению города к Новому году

Приостановлено определение поставщика на торгах по праздничному оформлению территории Тольятти к Новому году. Это произошло из-за жалобы ООО «Стройресурс». В настоящее время она рассматривается в Самарском УФАС, сообщается на сайте госзакупок.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Заказчиком работ выступила администрация Тольятти. Начальная цена контракта составила около 8,5 млн руб.

Работы должны были быть проведены в Автозаводском, Комсомольском и Центральном районах Тольятти. Контракт предусматривал монтаж в течение семи дней с момента заключения контракта ряда композиций, среди которых: «Новогодние подарки»; «Арка часы», «Метель», «Салют», «Волшебный лес», «Царская карета», «Олень», «Мишки», «Замок», «Сани с Дедом Морозом», «Ель зимнее кружево» и «Шары кружево».

После этого с 16 января по 1 февраля следующего года он должен был демонтировать объекты. На момент поступления жалобы уже был определен поставщик: торги выиграла одна из двух компаний-участниц аукциона, запросившая за свою работу около 8,4 млн руб.

Георгий Портнов

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