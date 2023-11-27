В Воронеже могут запустить автобусный маршрут через Петровскую набережную

1 декабря будет установлен первый маршрут через Петровскую набережную в Воронеже: Адмиралтейская площадь — Петровский сквер. Ему планируется присвоить номер «30». Информация об этом появилась на сайте единого оператора городских пассажирских перевозок. В местном общественном движении «Город и транспорт» рассказали, что речь идет о внесении маршрута в соответствующий реестр.

Уточняется, что маршрут планируется кольцевым: он должен пройти по Петровской набережной, улицам Софьи Перовской и Степана Разина, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова и 20-летия Октября, а затем вернуться на Петровскую набережную.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что поручил пустить первые автобусы по набережной весной — до начала паркового сезона. По его словам, для этого нужно завершить подготовку инфраструктуры для остановочных павильонов и скорректировать маршрутную сеть.

Появление автобусов предполагала и концепция благоустройства набережной, разработанная консорциумом под руководством петербургской МLA+. В 2019 году она была признана лучшей в ходе соответствующего конкурса. Архитекторы заявляли, что обновление Петровской набережной может потребовать вложения 11,5 млрд руб.

Подробнее о концепции — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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