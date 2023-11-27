Глава ВТБ Костин предложил Путину построить новую верфь в Ленобласти

Председатель совета директоров ОСК, глава ВТБ Андрей Костин считает, что российской судостроительной отрасли требуется серьезная модернизация, в том числе строительство новых предприятий и верфей.

«Мы видим, по крайней мере, две новые верфи. Одна – в Северо-Западном регионе, где-то в районе Питера, в Ленинградской области. Вторая — на Дальнем Востоке»,— сказал Костин в ходе встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 27 октября.

По мнению главы ВТБ, сейчас судостроительные предприятия не в состоянии в полной мере удовлетворить имеющийся заказ, из-за нехватки мощностей и технологий. Он уточнил, что спросом пользуются все типы судов: сухогрузы, танкеры, рыболовецкие суда, краболовы и пассажирские суда «река — море».

Также в докладе господин Костин подчеркнул, что считает работу ОСК по гособоронзаказу удовлетворительной, а на формирование «современной и эффективной судостроительной отрасли» закладывает пять-семь лет.

Также глава ВТБ затронул тему подготовки квалифицированных кадров для отрасли на базе высшего и среднего специального образования.

«Прежде всего мы фокусируемся на Санкт-Петербурге, там наиболее мощная база. Сегодня нехватка кадров большая, плюс конкуренция большая идет — переманивают в другие отрасли, в том числе в оборонную. Но эта задача важная, мы тоже ею будем заниматься»,— отметил Костин.

Владимир Колодчук

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