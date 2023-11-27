В Саратовской области появятся карты жителя

Министерство цифрового развития и связи Саратовской области подготовило постановление о внедрении в регионе карты жителя, сообщила пресс-служба ведомства. О дате подписания соответствующего постановления губернатором Романом Бусаргиным в региональном кабмине обещают сообщить позднее.

Уточняется, что картой жителя может стать любая банковская на основе платежной системы «Мир». Речь идет о картах банков-партнеров проекта. Список пока не уточняют.

Подключить свою карту к проекту жители региона смогут самостоятельно через личный кабинет в интернете. Перевыпускать банковскую карту для этого не придется.

При помощи карты жителя саратовцы смогут: получить меры поддержки, приобрести ряд товаров и услуг со скидкой, оплатить проезд в общественном транспорте на льготных условиях в случае, если владелец карты является льготаполучателем, оформить социальные сертификаты на льготное питание для беременных и кормящих, получить кешбэк после посещения партнеров проекта в туристической сфере. Для школьников карта жителя Саратовской области также станет пропуском в учебное заведение и инструментом контроля родителей за посещаемостью и расходами ребенка.

Одному жителю региона будет доступна одна карта. Действие карты жителя региона продолжится до конца срока банковской.

Дарья Васенина

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