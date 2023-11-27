Экс-начальник районного отдела полиции Ростова осужден за превышение полномочий

Октябрьский районный суд Ростова приговорил бывшего начальника отдела полиции №5 УМВД РФ по Ростову-на-Дону Сергея Аведисова к одному году заключения условно по уголовному делу о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона.

Кроме условного срока Сергею Аведисову запрещено занимать руководящие должности в государственных учреждениях в течение двух лет. Приговор в отношении бывшего полицейского вступил в законную силу.

По данным правоохранительных органов, экс-руководитель давал своем заместителю Владимиру Дрейзину незаконные поручения о выполнении за личный счет подчиненного ремонта в доме начальник и ремонта его автомобиля. Уголовное дело против полицейского было возбуждено в сентябре 2021 года.

Анастасия Назарова