Суд в Курске продлил арест четырех обвиняемых в массовом отравлении шаурмой

Ленинский райсуд Курска продлил меры пресечения для четырех уроженцев Таджикистана, обвиняемых в массовом отравлении людей (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила, что до 6 февраля 2024 года трое из них останутся под домашним арестом, а один — под стражей.

В основе уголовного дела лежит массовое отравление шаурмой в ночь на 7 сентября в городе Льгов. Пострадавшая 22-летняя девушка в результате отравления скончалась. После этого следователи задержали владельца киоска, где отравившиеся покупали шаурму, а также двух поваров и помощника повара.

Владелец точки Мансуршох Фаезов, его племянник повар Шахриер Файезов и мать последнего Дилбар Сангова являются гражданами России. Четвертый фигурант дела, который находится в СИЗО, — Парвиз Алимардонзод — гражданин Таджикистана.

Как отметили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, защитники нескольких обвиняемых обжаловали решения о продлении меры пресечения. Облсуд оставил их в силе.

Сергей Толмачев

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