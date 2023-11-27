В Самаре произошло смертельное ДТП с ГАЗелью и грузовиком

Смертельная авария с участием автомобилей «ГАЗель» и МАN TGA произошла в Самаре в понедельник ночью. ДТП случилось на Южном шоссе в 2:15 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Авария произошла в районе дома 14 «В» по Южному шоссе

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По информации полиции, 22-летний водитель ехал за рулем «ГАЗели» от ул. Уральская в сторону ул. Промышленности и в районе дома 14 «В» по Южному шоссе врезался в стоящий грузовик МАN TGA. В результате аварии пассажир «ГАЗели», женщина 1996 года рождения, скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Силовики проводят проверку по факту происшествия. На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.

Георгий Портнов