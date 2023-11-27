Ремонт участка улицы Зорге в Уфе обойдется почти в 25 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы заключило контракт на ремонт улицы Рихарда Зорге на участке от улицы 50 лет СССР до улицы Шафиева с ООО «Танып», сообщается на сайте госзакупок. Контракт начальной ценой 27,76 млн руб. заключен за 24,85 млн руб. (дисконт — 10,5%).

Согласно техзаданию, подрядчик, в частности, с 20 мая по 30 августа 2024 года должен заменить асфальт, установить люки и нанести разметку.

ООО «Танып», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2000 года. Владельцем является Овик Нргеян. Выручка в 2022 году равнялась 759,75 млн руб., чистая прибыль — 27,3 млн руб. В этом году компания заключила 30 госконтрактов на общую сумму 730,29 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте