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«Аэрофлот» бесплатно перенесет дату вылета из Сочи из-за непогоды

Авиакомпания «Аэрофлот» бесплатно перенесет с 27 ноября дату вылета из Сочи в связи с затрудненной транспортной доступностью аэропорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Изменения можно произвести в пределах 24 часов от времени, указанного в билете»,— отмечается в сообщении.

27 ноября задерживаются вылеты рейсов авиакомпании Сочи — Москва и Екатеринбург — Сочи. На время ожидания пассажирам предоставляют напитки и питание, размещают в гостинице.

Татьяна Ручкина

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