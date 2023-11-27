Предприятия «Продимекса» произвели 1 млн тонн сахара

Заводы группы компаний «Продимекс» произвели 1 млн т сахара. Половина от этого объема пришлась на воронежские предприятия, еще 20% — на предприятия Южного федерального округа, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Продимекса Фото: пресс-служба Продимекса

Этот объем был произведен на три недели раньше, чем в прошлом сезоне. Как отметили в «Продимексе», этому способствовала высокая степень готовности к сезону, безупречно слаженная работа аграриев и производственников непосредственно в сезон сахароварения и благоприятная погода. «Как результат — практически эталонное качество сырья, крупная, чистая, не хрупкая свекла, сахаристость которой в отдельных хозяйствах достигает 18%»,— рассказали в компании.

На текущий момент сахарная свекла в регионах присутствия убрана на 95% площадей. План по производству сахара высокой степени очистки — категории экстра, а также сахара, изготавливаемого с учетом дополнительных требований от компаний-партнеров — был полностью выполнен в октябре и начале ноября.

Продукция ГК продается под марками «Продимекс» и «Naturiqa» (категория экстра) практически во всех крупных розничных сетях и маркетплейсах и как сахар-песок, и как прессованный сахар в различных вариантах упаковки.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших отечественных агрохолдингов и лидер свеклосахарной отрасли в России. Группа компаний контролирует земельный банк площадью 900 тыс. га в наиболее благоприятных для сельского хозяйства регионах России. В ГК входят 14 сахарных заводов, которые производят более 1,2 млн т сахара в год. На предприятиях «Продимекса» работает около 13 тыс. человек.