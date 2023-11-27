В Уфе устроят 19 новогодних площадок

В Уфе планируют организовать 19 новогодних площадок, в том числе две главные — перед конгресс-холлом «Торатау» и на площади имени Ленина и 17 районных, сообщает пресс-служба администрации города.

На площадях перед «Торатау» и горсоветом установят пиксельные ели, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, горки, световые инсталляции и гирлянды, объемные фигуры звезд, ледяные скульптуры и городки. Рядом с памятником Ленина будет ледовый каток. На площадке около «Азимут отеля» появится резиденция Деда Мороза с новогодней сценой и северными оленями.

Ранее МБУ «Горзеленхоз» Уфы по итогам аукциона заключило контракт на обустройство и художественное оформление ледовых городков с ООО «Мастер парк» за 41,5 млн руб. Подрядчик должен до 22 декабря оформить новогодние городки на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» и на площади имени Ленина.

Майя Иванова

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