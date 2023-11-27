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В Ижевске скончался профессор УдГУ Олег Боткин

В столице Удмуртии на 87 году жизни скончался доктор экономических наук, профессор Олег Боткин. Невосполнимая утрата пришлась на 26 ноября, сообщает пресс-служба института экономики и управления УдГУ.

Фото: пресс-служба УдГУ

Фото: пресс-служба УдГУ

Господин Боткин родился 3 августа 1937 года в деревне Загубье в Ленинградской области. Трудовую деятельность он начал электромонтером на строительстве Нарвской ГЭС, а в 1964–1968 годах Олег Боткин трудился начальником планово-экономического отдела Игринского районного управления сельского хозяйства Удмуртской АССР. С 1973 по 2022 года работал в Удмуртском государственном университете, где под его руководством создали кафедру экономики, организации и планирования сельского хозяйства. В 1988 году он возглавил кафедру экономической теории, после чего в течение десяти лет работал деканом экономического факультета университета.

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