«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды

По сообщениям Гидрометцентра, 26 и 27 ноября в Белгородской области ожидается ухудшение погоды: осадки в виде мокрого снега, замерзающего дождя, сильный ветер с порывами до 20 м/с, переход температуры через отметку «0», что провоцирует гололедообразование, в том числе на проводах ЛЭП. Неблагоприятные погодные явления могут повлечь за собой повреждение энергооборудования. Энергетики филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона.



Фото: Белгородэнерго

К оперативному реагированию готовы 150 бригад в составе 548 энергетиков и 196 единиц техники. Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 188 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 27 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории области.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи: ни в коем случае не приближаться к ним, сообщить о повреждениях в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).