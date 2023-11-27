Финдиректор получил незачет

В ходе банкротства футбольного клуба «Кубань» суд взыскал с бывшего финансового директора Владислава Белецкого 600 тыс. руб. в качестве компенсации стоимости автомобиля Audi, который топ-менеджер купил у клуба. Сделка состоялась менее чем за год до обращения кредиторов в суд с заявлением о несостоятельности ФК. При этом финдиректор не внес в кассу «Кубани» средства за покупку иномарки. Господин Белецкий настаивал на том, что автомобиль был приобретен по взаимозачету требований с клубом, однако суд признал сделку незаконной и аннулировал ее.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд не нашел отражения сделки в бухгалтерской документации «Кубани»

Фото: ФК «Кубань» Суд не нашел отражения сделки в бухгалтерской документации «Кубани»

Фото: ФК «Кубань»

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационную жалобу бывшего финансового директора футбольного клуба (ФК) «Кубань» Владислава Белецкого, который просил отменить решение о взыскании с него денежных средств в сумме 600 тыс. руб., судебный акт опубликован в картотеке суда. Речь идет о компенсации стоимости автомобиля Audi, принадлежавшего клубу и проданного господину Белецкому в августе 2016 года, менее чем за год до начала банкротства ФК «Кубань».

С заявлением об аннулировании сделки в суд обратился конкурсный управляющий «Кубани» Евгений Слушкин, который выявил подозрительные обстоятельства продажи иномарки. Автомобиль Audi 2011 года выпуска сначала приобрел житель Краснодара Василий Колодий, руководство клуба оценило иномарку в 300 тыс. руб. На следующий день Владислав Белецкий сообщил покупателю об отмене сделки, так как цена продажи оказалась вдвое ниже рыночной.

По словам экс-топ-менеджера ФК, он передал господину Колодию 300 тыс. руб. из собственных средств, рассчитывая затем получить эту сумму из кассы ФК «Кубань». Вскоре господину Белецкому стало известно, что клуб задолжал ему 300 тыс. руб. по заработной плате. Финансовый директор решил не добиваться выплат, а произвести зачет требований, оставив за собой автомобиль Audi стоимостью 600 тыс. руб. Покупка была оформлена на несовершеннолетнюю дочь Владислава Белецкого.

Конкурсный управляющий ФК «Кубань» Евгений Слушкин, изучая сделки с имуществом клуба, выяснил, что зачет задолженности по заработной плате Владислава Белецкого не отражен в бухгалтерской документации. Кроме того, господин Слушкин обнаружил серьезные нарушения в оформлении документов о внесении Василием Колодием средств в кассу «Кубани» за приобретенный Audi.

В итоге суд согласился с доводами конкурсного управляющего и признал сделку с Владиславом Белецким недействительной. Поскольку автомобиль Audi за время банкротства ФК «Кубань» был продан несколько раз, то суд постановил взыскать с экс-топ-менеджера стоимость иномарки. Апелляционная и кассационная жалобы бывшего финансового директора клуба остались без удовлетворения.

Зоя Галеева, управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами, не видит перспектив обжалования решения в Верховном суде.

«Доводы ответчика о проведении зачета встречных обязательств – задолженности по зарплате и по спорному договору – не нашли своего подтверждения в материалах дела. Сделка была признана недействительной, как совершенная должником при неравноценном встречном представлении. Приведенные в судебных актах обстоятельства спора подтверждают обоснованность выводов судов», – пояснила госпожа Галеева.

ФК «Кубань» был признан банкротом в декабре 2018 года, задолженность клуба достигла 3,29 млрд руб. Владислав Белецкий в 2019 году был признан виновным/ в злоупотреблении полномочиями Приговором установлено, что в 2016 году топ-менеджер обналичил 36 млн руб. заемных средств, предназначенных для строительства тренировочной базы, после чего передал различные суммы нескольким российским футболистам в виде неофициальных бонусов, чтобы убедить их заключить контракты с «Кубанью». Свои действия финдиректор «Кубани» объяснял необходимостью поднять престиж клуба и обеспечить выход команды в Премьер-лигу. Суд назначил господину Белецкому наказание в виде штрафа в суме 50 тыс. руб.

Анна Перова, Краснодар