Представители Белгородэнерго обсудили вопросы энергобезопасности и развития отраслевого регулирования на международной конференции

Филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» выступил в качестве соорганизатора V Международной научно-практической конференции по энергетическому праву, которая прошла на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета.

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В дискуссии, затрагивающей современное состояние энергетики и вопросы отраслевого регулирования, приняли участие ведущие эксперты по энергетическому праву, в числе которых член-корреспондент РАН, научный руководитель юридического института БелГУ Андрей Габов, директор департамента экономической безопасности в ТЭК Министерства энергетики РФ Антон Семейкин, представители энергокомпаний и ведущих вузов России из республики Беларусь, Севастополя, Санкт-Петербурга, Татарстана.

На пленарном заседании ученые, энергетики и юристы обсудили основные тенденции развития энергетического законодательства, вопросы энергобезопасности в российском ТЭК, повышения эффективности работы электросетевого комплекса и другие направления развития энергоотрасли.

Директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов рассказал о методах совершенствования документооборота при технологическом присоединении к сетям, правовых пробелах и трудностях, с которыми сталкиваются сетевые компании в процессе данной деятельности.

«Процедура технологического присоединения постоянно совершенствуется с учетом запросов экономики и бизнеса на быстрое и качественное присоединение к сетям. Одним из инструментов, который позволяет сократить сроки создания электросетевой инфраструктуры, является заключение договора с использованием личного кабинета заявителя и электронных форм документов. Закрепление на законодательном уровне четкого подтверждения подлинности документов заявителя сделает процесс подключения еще эффективнее», - отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов.