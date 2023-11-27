Полицейские задержали подозреваемого в грабежах в Краснодаре и Сочи

Краснодарские полицейские задержали подозреваемого в грабежах на территории Сочи и краевой столицы. Мужчина неоднократно судим и на момент поимки находился в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Подозреваемого задержали после вызова из ломбарда на улице Тургенева. Мужчина угрожал ножом работнику заведения, забрал ювелирные изделия стоимостью около 50 тыс. руб., но бросил их и скрылся, когда увидел, что сотрудник нажал тревожную кнопку, заявили в ведомстве.

В федеральный розыск задержанного ранее объявили сочинские полицейские. На одной из улиц курорта злоумышленник открыто похитил у жительницы Москвы рюкзак с дорогостоящим мобильным телефоном и денежными средствами, общий ущерб составил 135 тыс. руб., заявили в полиции.

В отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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