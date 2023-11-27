В Оренбуржье в сотни раз завысили стоимость подключения ФАПов к электросетям

Нарушения закона выявлены при подключении потребителей к электросетям в Оренбургской области. Их обнаружило надзорное ведомство региона во время проверки по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Об этом сообщает контрольный орган России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о предъявления многократно завышенной платы за подключение объектов к энергосетям в Оренбуржье. В частности, в двух поселках региона стоимость присоединения фельдшерско-акушерских пунктов к электричеству была завышена в 450 и 720 раз соответственно. После вмешательства прокуратуры она была снижена с 18 млн руб. до 40 тыс. руб. и со 108 млн руб. до 158 тыс. руб.

Георгий Портнов