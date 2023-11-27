В Оренбуржье в сотни раз завысили стоимость подключения ФАПов к электросетям
Нарушения закона выявлены при подключении потребителей к электросетям в Оренбургской области. Их обнаружило надзорное ведомство региона во время проверки по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Об этом сообщает контрольный орган России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Речь идет о предъявления многократно завышенной платы за подключение объектов к энергосетям в Оренбуржье. В частности, в двух поселках региона стоимость присоединения фельдшерско-акушерских пунктов к электричеству была завышена в 450 и 720 раз соответственно. После вмешательства прокуратуры она была снижена с 18 млн руб. до 40 тыс. руб. и со 108 млн руб. до 158 тыс. руб.