Группу «обнальщиков» задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержаны семь человек, подозреваемые в нелегальным обналичивании денежных средств. По данным МВД РФ, с января 2019 по октябрь 2023 года «теневые банкиры» смогли заработать более 146 млн руб. Официальной лицензии и разрешения на ведение финансовой деятельности подозреваемые не имели.

Среди задержанных предполагаемый организатор преступной группы, бухгалтер и пять человек, которые занимались подготовкой платежных документов и поиском клиентов, заинтересованных в обналичивании доходов.

В МВД уточнили, что злоумышленники через счета фиктивных организаций переводили поступившие от клиентов средства в адрес подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей. Назначения платежей в документах переводах ставились ложные. В дальнейшем деньги выводились с расчетных счетов, обналичивались и передавались клиентам.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютеры, свыше 200 банковских карт и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Андрей Репин