В Нововоронеже открыли памятную доску выдающемуся учёному

В Нововоронеже увековечили память одного из основоположников технологии реакторов ВВЭР, лауреата Ленинской премии, кандидата технических наук, заместителя главного инженера Нововоронежской АЭС по научной работе, участника Великой Отечественной войны Льва Ивановича Голубева. На доме, где учёный-физик жил с 1966 по 1978 год, появилась памятная доска.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

17 ноября атомщики отметили столетний юбилей Льва Голубева, продолжателя традиций научной школы Игоря Курчатова. На открытие пришли родные и близкие, представители атомной станции, коллеги, молодые специалисты и студенты.

Лев Иванович Голубев – один из выдающихся атомщиков, которые вывели нашу страну

на передовые рубежи мировой атомной энергетики. Со своими единомышленниками он не только ковал «ядерный щит» нашей Родины, но и заложил научную основу безопасной работы водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР). Этот опыт передавался специалистам как на атомных электростанциях нашей страны, так и за рубежом.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

«Лев Иванович, не только развивал науку, но и готовил кадры, учил людей правильно подходить к решению проблем. Самые сложные задачи решались благодаря правильной постановке вопроса, его чуткому руководству и умением найти правильное решение», - сказал на открытии заместитель главного инженера по безопасности и надежности НВАЭС Олег Кучеренко.

Именно на Нововоронежской АЭС под руководством Льва Голубева был создан уникальный научно-исследовательский отдел. Возглавив «науку», первым делом на базе центральной станционной лаборатории он организовал центральную научно-исследовательскую лабораторию, ставшую настоящей кузницей кадров. Под его руководством велась широкомасштабная рационализаторская деятельность, теперь это направление активно используется в «Производственной системе «Росатома».

Важным условием для уверенного развития России всегда было знание и уважение к славной истории своей страны. «Росатом» помогает сохранять историческую память и богатое культурное наследие. Так, в Нововоронеже при поддержке компании установлен памятник «первостроителям» и первому реактору ВВЭР, в честь основателей города атомщиков основана Аллея Славы.